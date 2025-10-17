Pluralismo e Libertà | Solidarietà a Ranucci le bombe non fermeranno il giornalismo d’inchiesta

ROMA – “Esprimiamo la nostra profonda solidarietà e vicinanza a Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di Report, per il gravissimo attentato della scorsa notte”. Così in una nota il Coordinamento nazionale di Pluralismo e Libertà, presente in Stampa Romana, Fnsi, Inpgi e Casagit, sull’attentato al giornalista conduttore della trasmissione “Report” di Rai 3. “Un gesto vile, che rappresenta un attacco diretto e brutale non solo a un singolo giornalista, ma a tutta la stampa libera e indipendente del nostro Paese”, proseguono gli esponenti di Pluralismo e Libertà. “Siamo di fronte a un’escalation che non deve essere sottovalutata. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

