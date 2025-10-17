Playoff e playout del calcio dilettanti si cambia Ecco come taglia la forbice

LE NOVITÀ. II Comitato regionale ha introdotto nuove regole. E nel 202627 si punta ad avere un’Eccellenza a 48 squadre: oggi sono 54. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Playoff e playout del calcio dilettanti, si cambia. Ecco come taglia la «forbice»

News recenti che potrebbero piacerti

? Siete pronti a tornare in campo? Siete pronti a sfidarvi di nuovo? I campionati sociali dell'Atletico Padel Club riservato alle squadre miste stanno per tornare! Girone all'italiana, playoff e playout. Partite sempre competitive, ogni settimana, con iscrizione gra - facebook.com Vai su Facebook

Playoff e playout del calcio dilettanti, si cambia. Ecco come taglia la «forbice» - Da rilevare inoltre che le retrocessioni dalla Seconda alla Terza categoria sono aumentate: prima erano due per girone (una diretta, l’altra attraverso i playout), da quest’anno sono diventate tre: ... Si legge su ecodibergamo.it

Dilettanti - I risultati della domenica. Agazzanese, Pontenurese e Nibbiano sono da sballo. Borgonovese prima. FOTO - In Terza A il Santantonio vince il big match e si conferma in vetta, m ... Riporta sportpiacenza.it

Domenica intensa per la post season dei dilettanti: playoff e playout in corso - Nei playoff e playout si gioca in gara secca in casa della meglio piazzata che va avanti (o si salva) in caso di parità ... Da ilrestodelcarlino.it