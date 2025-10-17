Tempo di lettura: < 1 minuto Potrebbe essere caduto nel tentativo di recuperare il suo telefono cellulare, Fabio Celella, il 45enne trovato senza vita questa mattina a Ravello (Salerno) che lavorava come pizzaiolo in un noto albergo della città della musica. Era stata proprio la struttura alberghiera a lanciare l’allarme, in quanto l’uomo risultava disperso dal 14 ottobre. I carabinieri della compagnia di Amalfi, agli ordini del comandante Alessandro Bonsignore, stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto. Al momento l’ipotesi più plausibile per gli investigatori è legata alla tragica fatalità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pizzaiolo sannita morto dopo caduta, precipitato per recuperare il cellulare