PizzAut entra nel mondo dei giocattoli per bambini con il suo celebre truck dei ragazzi speciali dei ristoranti inclusivi di Monza e Cassina de’ Pecchi, fino al pizzaiolo e alla cameriera. Tutto in formato mignon. Persino il fondatore, Nico Acampora diventa un pupazzo, con la sua barba lunga, il grembiule simbolo di PizzAut e gli occhiali rossi. É la linea di giocattoli ideati e realizzati da Playmobil e disponibili da ieri nei punti vendita fisici e online di Toys Center. Per ogni prodotto acquistato, Toys Center donerà parte del ricavato a Fondazione PizzAut, sostenendo il progetto CasAUTentica che si propone di creare spazi, come quello già esistente a Cassina de’ Pecchi, in cui i ragazzi possano acquisire autonomia e indipendenza nella gestione di semplici attività quotidiane, preparandosi così al loro futuro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pizzaioli, camerieri e Nico Acampora diventano giocattoli Playmobil