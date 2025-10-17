La vita di ogni comunità e, in particolare, di quelle più piccole, è legata a doppia mandata con quella delle attività commerciali presenti sul suo territorio. A Piuro, località valchiavennasca che ha una forte identità e una vocazione turistica, già da tempo i giovani si mettono in gioco provando a costruirsi un futuro sul territorio, aprendo un’attività. E il sindaco Omar Iacomella, in rappresentanza anche della sua maggioranza, è molto sensibile a queste iniziative, che appoggia sempre con grande entusiasmo. Questa volta la protagonista è Serena Geronimi, che domani aprirà il suo SG Gero, il bar del paese, uno dei luoghi storicamente privilegiati per la comunità di ogni borgo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Piuro punta sui giovani. E Prosto avrà il suo bar