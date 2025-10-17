Più tasse ai turisti più tagli agli enti locali
L’austerità la pagano i comuni, e dunque i cittadini, con l’aumento di due euro della tassa di soggiorno. I vincoli di spesa imposti dal patto di stabilità europeo, e rivendicati . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
News recenti che potrebbero piacerti
RTTR ALTO ADIGE. . ENTRO FINE ANNO ARRIVANO LE TASSE SUI CANI La Provincia di Bolzano vuole istituire una tassa di 100 euro a cane e un'altra per i turisti che portano il loro cane in vacanza Nel video intervista a Luis Walcher assessore provinciale - facebook.com Vai su Facebook
Assoturismo Confesercenti, così imposta di soggiorno diventa una tassa sui turisti. “Maggiorazione del 30% batosta che porterebbe il gettito complessivo oltre il miliardo - https://ilmetropolitano.it/.../assoturismo.../… #ilmetropolitano - X Vai su X
Bolzano, arriva la tassa di soggiorno per i cani residenti e turisti: a quanto ammonta - Si tratta di un nuovo disegno di legge dell'assessore altoatesino Luis Walcher che prevede l'addio definitivo all'esame del dna obbligatorio, il ... Da tg24.sky.it
Alto Adige, una tassa di soggiorno per i ‘turisti a quattro zampe’: il disegno di legge sul modello tedesco - Dopo l’esame del dna contro le deiezioni canine, si punta anche a reintrodurre le tasse per gli animali ... Secondo quotidiano.net
Bolzano, in arrivo la tassa di soggiorno per i cani “turisti” e la tassa per quelli residenti - L’Alto Adige sarà dunque la prima provincia italiana a introdurre una tassa di soggiorno per i cani. Da repubblica.it