Più suspense in F1 | qualifiche modificate nel 2026 sei eliminazioni in Q1 e Q2

La proposta dovrà essere ratificata dal Consiglio Mondiale della Fia, ma è una delle mosse studiate come conseguenza dell'aumento del numero di macchine in pista alla luce dell'ingresso di Cadillac in campionato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Più suspense in F1: qualifiche modificate nel 2026, sei eliminazioni in Q1 e Q2

