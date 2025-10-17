Più sicurezza negli ospedali | intesa tra Prefettura ASsl e Regione Piemonte
«L’iniziativa che oggi sottoscriviamo realizza un programma di interventi volti a venire sempre più incontro alle esigenze di sicurezza e serenità di chi quotidianamente è impegnato in prima linea per la salute dei cittadini». Lo ha sottolineato il Prefetto Donato Cafagna, firmando insieme al Direttore Generale dell’ASL Città di Torino Carlo Picco e agli Assessori Regionali alla Sanità . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
