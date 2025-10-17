Più medici e infermieri meno liste d’attese | con la manovra i fondi per la sanità 2026 arrivano a 7,4 miliardi
Risorse aggiuntive rispetto a quelle già stanziate, nuove assunzioni, buste paga più pesanti per gli operatori, riduzione delle liste d’attesa. La sanità è uno dei quattro «grandi pilastri» della manovra, approvata dal Consiglio dei ministri di oggi. Introducendo le misure, la premier Giorgia Meloni ha citato Nietzsche: «Io amo colui che mantiene più di quanto ha promesso». La “promessa” iniziale erano 5 miliardi per il 2026, stanziati nella scorsa manovra. In questa ne sono stati aggiunti altri 2,4: la dotazione del Fondo sanitario nazionale per l’anno prossimo arriva così a 7,4 miliardi. «Se riusciremo a mantenere i nostri impegni, a fine legislatura le risorse aggiuntive sulla sanità saranno di circa 30 miliardi », ha chiarito Meloni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
