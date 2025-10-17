Più che una Manovra un decreto | per la corsa al riarmo il governo risparmia su famiglie e imprese

Chiamarla manovrina è persino troppo. Quella del governo Meloni per il 2026 sembra più un decreto che una vera e propria Legge di Bilancio, con un budget assai risicato, da soli 18,7 miliardi. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla Manovra dopo aver trovato l’intesa sul contributo delle banche, ma le misure a sostegno di famiglie e imprese sembrano tutt’altro che incisive, in un Paese in cui la crescita è tornata a essere vicina allo zero, nonostante gli effetti del Pnrr. La presidente del Consiglio, stavolta finalmente presente in conferenza stampa, ha parlato di una Manovra “che considero molto seria, equilibrata”, anche se “più leggera delle precedenti”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

