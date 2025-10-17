Pittura e poesia le arti sorelle Dialoghi tra parole e immagini
"Pittura e Poesia, le Arti sorelle", un evento nell’evento quello di domani che si terrà nella sala di rappresentanza Fondazione Carifano alle 17,30 in via Montevecchio a Fano. Un incontro volto a suggellare e rimarcare il senso di una delle mostre d’arte più importanti che la Fondazione ha promosso negli anni: " Omar Galliani Concordi lumine maior ", una mostra di grande respiro che mette in dialogo i versi di 11 poeti con le opere di Galliani. Artista di livello internazionale, nato nel 1954 a Montecchio Emilia (in provincia di Reggio), che si presenta sulla scena contemporanea con un efficace linguaggio pittorico e la straordinaria capacità di utilizzare l’antica tecnica del disegno con sublime modernità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
