Piste ciclabili troppo grandi strade strette
Possiedo un'Audi larga circa due metri e debbo constatare che le misure dei parcheggi sono al millimetro per la mia macchina e rischio la multa. Le strisce sono perfette in via Oreste Vancini, mentre in Andrea Costa ed Ettore Bidone sono strette. Il rischio è di rovinare i cerchioni per non aver misurato gli spazi. Il sacrificio per avere una pericolosa corsia per bici in termini di traffico in via Irma Bandiera e Montefiorino è alto. Ivan Guzzi Risponde Beppe Boni La vita degli automobilisti è sempre più difficile. Non è una razza in via di estinzione, anzi succede il contrario, è in via di espansione.
