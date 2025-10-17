Pisa | furgone in fiamme nella notte a Santa Maria a Monte Coinvolta anche un’auto in sosta

Momenti di paura la notte scorsa, 17 ottobre 2025, a Santa Maria a Monte (Pisa), dove un furgone alimentato a metano è stato avvolto dalle fiamme intorno alle 2 del mattino in via Querce L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Pisa: furgone in fiamme nella notte a Santa Maria a Monte. Coinvolta anche un’auto in sosta

