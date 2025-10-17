Pisa due itinerari per la Giornata del trekking urbano

PISA – Anche quest’anno Pisa sarà tra le protagoniste della XXII Giornata Nazionale del Trekking Urbano, in programma il 31 ottobre e il 1° novembre 2025. L’edizione di quest’anno, dedicata al tema “Le vie del Giubileo tra storia, cultura e spiritualità”, coinvolgerà decine di città italiane unite da un obiettivo comune: riscoprire il patrimonio urbano a passo lento, tra turismo sostenibile, cultura e consapevolezza. L’iniziativa, ormai punto di riferimento del turismo esperienziale, invita cittadini e visitatori a conoscere angoli nascosti e suggestivi della città, lontani dai percorsi più battuti, con uno sguardo nuovo e autentico. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it