Pisa due itinerari per la Giornata del trekking urbano
PISA – Anche quest’anno Pisa sarà tra le protagoniste della XXII Giornata Nazionale del Trekking Urbano, in programma il 31 ottobre e il 1° novembre 2025. L’edizione di quest’anno, dedicata al tema “Le vie del Giubileo tra storia, cultura e spiritualità”, coinvolgerà decine di città italiane unite da un obiettivo comune: riscoprire il patrimonio urbano a passo lento, tra turismo sostenibile, cultura e consapevolezza. L’iniziativa, ormai punto di riferimento del turismo esperienziale, invita cittadini e visitatori a conoscere angoli nascosti e suggestivi della città, lontani dai percorsi più battuti, con uno sguardo nuovo e autentico. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Giornata Nazionale del Trekking Urbano: Pisa propone due itinerari tematici https://ift.tt/1PNVr6o https://ift.tt/U2hd5tV - X Vai su X
Il Trekking Urbano a Pisa propone due percorsi per scoprire la città in tutte le sue sfumature: ? Itinerario in città: un cammino tra chiese, santi e mercanti, alla scoperta della Pisa medievale e delle sue storie di fede e leggende. Itinerario naturalistico: dalla - facebook.com Vai su Facebook
Pisa aderisce alla XXII Giornata Nazionale del Trekking Urbano - Il Comune di Pisa partecipa anche quest’anno alla XXII Giornata Nazionale del Trekking Urbano, l’iniziativa che si svolge contemporaneamente in numerose ... Lo riporta gonews.it
