Pironi Impianti Termali è una importante e storica azienda con sede a Cotignola in via Galileo Galilei. Attiva nel campo della fangoterapia fin dall’inizio degli anni 80, sempre a Cotignola, il passaggio di consegne è avvenuto a fine 2005, quando Domenico e Giorgio De Carli, assieme a Marco Medici, hanno deciso di rilevare la società dal fondatore, passando da dipendenti a titolari. Oggi, Pironi Impianti Termali è una azienda leader in Italia nella costruzione e nell’installazione di impianti per fangoterapia, destinati alle strutture termali e alle strutture ricettive connesse. "La nostra azienda – hanno spiegato Marco Medici, Domenico e Giorgio De Carli – progetta, costruisce e installa impianti completi di stoccaggio, maturazione, movimentazione, riscaldamento e recupero meccanizzato del fango termale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pironi, leader negli impianti termali