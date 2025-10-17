Piove e l' acqua si infiltra nelle aule chiuso l' asilo nido comunale Topolino

Piove nelle aule e il Comune è costretto a chiudere l'asilo nido Topolino di via Eugenio L'Emiro, alla Zisa. La scuola, secondo quanto si legge sul sito dell'Amministrazione, ha una capacità ricettiva di 36 bambini tra 0 e 3 anni, compresa una sezione lattanti da 0 a 12 mesi con orario di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

