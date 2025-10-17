Pioltello (Milano), 17 ottobre 2025 – Vede picchiare una ragazza in strada e interviene, l’aggressore reagisce, gli sferra un pugno e gli spacca il labbro. PIOLTELLO - ENRICO DELL’ORTO AGGREDITO MENTRE CERCAVA DI DIFENDERE UNA RAGAZZA DALLE PERCOSSE DEL FIDANZATO - I VESTITI CHE INDOSSAVA SPORCHI DI SANGUE - FOTO CANALIANSA - PER REDAZIONE MARTESANAMETROPOLI - LUCIDITAVECCHIO Enrico Dell’Orto, 51 anni, gestore e istruttore di tennis del centro sportivo di via Leoncavallo, nel cuore del quartiere Satellite di Pioltello, è stato medicato in ospedale a Melzo, con punti di sutura al labbro, tranciato di netto, e 14 giorni di prognosi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pioltello, maestro di tennis salva una minorenne picchiata in strada dal fidanzato