Pioltello maestro di tennis salva una minorenne picchiata in strada dal fidanzato
Pioltello (Milano), 17 ottobre 2025 – Vede picchiare una ragazza in strada e interviene, l’aggressore reagisce, gli sferra un pugno e gli spacca il labbro. PIOLTELLO - ENRICO DELL’ORTO AGGREDITO MENTRE CERCAVA DI DIFENDERE UNA RAGAZZA DALLE PERCOSSE DEL FIDANZATO - I VESTITI CHE INDOSSAVA SPORCHI DI SANGUE - FOTO CANALIANSA - PER REDAZIONE MARTESANAMETROPOLI - LUCIDITAVECCHIO Enrico Dell’Orto, 51 anni, gestore e istruttore di tennis del centro sportivo di via Leoncavallo, nel cuore del quartiere Satellite di Pioltello, è stato medicato in ospedale a Melzo, con punti di sutura al labbro, tranciato di netto, e 14 giorni di prognosi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
