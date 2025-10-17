Pioli sulla sfida al Milan | Se c' è un dio del calcio

L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli si prepara a tornare a San Siro per affrontare il Milan, da lui allenato dal 2019 al 2024, e si aggrappa alla cabala per tornare alla vittoria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pioli sulla sfida al Milan: "Se c'è un dio del calcio..."

#DiChiara: "#Allegri ha fatto ciò che a #Pioli ancora non è riuscito, la #Fiorentina rischia di entrare in un vortice pericoloso. A centrocampo sfida impari col #Milan" - X Vai su X

La sosta delle nazionali ha lasciato il segno: con Pulisic infortunato e un Leao non al top, Allegri si trova con le scelte obbligate in attacco in vista della sfida di domenica sera contro la Fiorentina di Stefano Pioli In avanti, salvo sorprese, ci sarà la coppia GI - facebook.com Vai su Facebook

Pioli: "Sfida al Milan? Se c'è un dio..." - Il tecnico della Fiorentina si prepara ad affrontare la sua ex squadra a San Siro e si aggrappa ad alcuni numeri importanti. Come scrive corrieredellosport.it

Milan Fiorentina, Pioli ricorda: «Con i ragazzi ho condiviso un percorso importante. Sarà emozionante incontrarli» - Prima devo preparare troppe cose» Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, è intervenuto in conferenza st ... Scrive calcionews24.com

Pioli e il ritorno contro il Milan: "Farò 500 partite, il giorno dopo farò 60 anni: se c'è un Dio del calcio..." - Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, si è così espresso in conferenza stampa sul suo ritorno a San Siro da avversario del Milan. milannews.it scrive