Pioli rivela verso Milan Fiorentina | Avrei scelto un altro momento per tornare a San Siro… Allegri grande allenatore ecco come sta Kean

Juventusnews24.com | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pioli, allenatore della Fiorentina, ha parlato così verso il big match di San Siro con il Milan in programma domenica. Queste le sue dichiarazioni. In conferenza stampa verso Milan Fiorentina di domenica, Stefano Pioli ha presentato così la sfida da ex contro i rossoneri. QUI:  Como Juve, attenzione a Nico Paz! Fabregas ha creato una squadra vera, l’analisi dei prossimi avversari dei bianconeri Tribuna Juve – VIDEO di Paolo Rossi RITORNO A SAN SIRO – « Avrei scelto un altro momento per tornare a San Siro, ma ora non penso alle emozioni che inevitabilmente arriveranno. Sono concentrato sul nostro momento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

pioli rivela verso milan fiorentina avrei scelto un altro momento per tornare a san siro8230 allegri grande allenatore ecco come sta kean

© Juventusnews24.com - Pioli rivela verso Milan Fiorentina: «Avrei scelto un altro momento per tornare a San Siro… Allegri grande allenatore, ecco come sta Kean»

Altri contenuti sullo stesso argomento

pioli rivela verso milanMilan-Fiorentina, il dato: rossoneri a caccia di un record ottenuto proprio con Pioli in panchina - Il Milan di Max Allegri torna finalmente in campo, e lo fa dopo una sosta per le nazionali negativa dal punto di vista degli infortunati. Riporta milannews.it

pioli rivela verso milanFiorentina, domenica contro il Milan la 500esima panchina per Pioli in Serie A - Il Milan di Max Allegri torna finalmente in campo, e lo fa dopo una sosta per le nazionali negativa dal punto di vista degli infortunati. Come scrive milannews.it

pioli rivela verso milanFiorentina, Pioli con il rebus attacco: "Kean sarà valutato domani" - 513 giorni dopo Stefano Pioli farà ritorno nel "suo" San Siro, questa volta da avversario sulla panchina della Fiorentina. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pioli Rivela Verso Milan