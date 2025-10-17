Pioli | Avrei voluto un altro momento per tornare a San Siro

A due giorni dalla sfida tra Milan e Fiorentina, Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa. La conferenza di Pioli. Quali sono le sensazioni del suo ritorno a San Siro? «Avrei voluto un altro momento per tornare a San Siro ma adesso non sto pensando alle emozioni che inevitabilmente ci saranno. Sono concentrato sul nostro momento nonostante lì abbia vissuto emozioni bellissime». Perché Gudmundsson ha un rendimento diverso in nazionale? «Aveva perso un po’ di ritmo e queste due partite gli anno fatto bene. Lui è tornato in una condizione fisica e mentale migliore. Da lui mi aspetto di più». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

