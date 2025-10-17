Pioli | Avrei voluto sfidare il Milan con un' altra classifica Kean? Domani decidiamo

Gazzetta.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico dei viola torna nel "suo" San Siro: "Ritroverò uno stadio dove ho vissuto anni intensi e positivi, inevitabile sia emozionato. La chiave sarà limitare Modric". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Pioli, 'Avrei voluto tornare a San Siro con altra classifica' - "Avrei voluto tornare a San Siro contro il Milan in un altro momento, le emozioni inevitabilmente ci saranno, torno in uno stadio dove ho vissuto tanti anni intensi ma ora non penso a me, sono concent ...

Pioli e il ritorno contro il Milan: "Farò 500 partite, il giorno dopo farò 60 anni: se c'è un Dio del calcio..." - Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, si è così espresso in conferenza stampa sul suo ritorno a San Siro da avversario del Milan.

Fiorentina, Pioli con il rebus attacco: "Kean sarà valutato domani" - 513 giorni dopo Stefano Pioli farà ritorno nel "suo" San Siro, questa volta da avversario sulla panchina della Fiorentina.

