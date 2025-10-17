Pioli | Avrei voluto sfidare il Milan con un' altra classifica Kean? Domani decidiamo

Il tecnico dei viola torna nel "suo" San Siro: "Ritroverò uno stadio dove ho vissuto anni intensi e positivi, inevitabile sia emozionato. La chiave sarà limitare Modric". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pioli: "Avrei voluto sfidare il Milan con un'altra classifica. Kean? Domani decidiamo"

