Piogge e temporali in arrivo prima del previsto diramata nuova allerta gialla
Allerta “gialla” a partire dalla mezzanotte. A diramarla, per l'Agrigentino, ed è l'unica provincia della Sicilia ad essere in allerta “gialla”, è stata la Protezione civile regionale. Sono previste precipitazioni “da sparse a diffuse nel pomeriggio-sera, a prevalente carattere di rovescio o. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche questi approfondimenti
Piogge e temporali: scatta la nuova allerta meteo "arancione" sul Salento https://ift.tt/I1JeCQK https://ift.tt/kjPSysc - X Vai su X
Piogge e temporali previsti in Capitanata Allerta meteo anche domani https://cityne.ws/KgRET - facebook.com Vai su Facebook
Forti contrasti meteo: prima piogge e CICLONE sul Tirreno, poi torna il Caldo AFRICANO - Settimana di contrasti: prima piogge e ciclone sul Tirreno, poi rimonta dell’anticiclone africano con caldo anomalo ... Si legge su meteogiornale.it
Allerta Meteo, avviso della Protezione Civile: in arrivo piogge, temporali e venti forti, le regioni a rischio - Allerta Meteo, avviso della Protezione Civile: in arrivo piogge, temporali e venti forti, le regioni a rischio ... Secondo ilmeteo.it
Forti temporali in arrivo in queste città: italiani preoccupati - Forti temporali in arrivo in alcune città italiane, con i cittadini preoccupati: così dovranno agire di conseguenza ... Lo riporta temporeale.info