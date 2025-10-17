Inter News 24 Pio Esposito Inter, le ultime sull’attaccante nerazzurro dopo il grande inizio di stagione tra Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. Alla vigilia della sfida dell’Olimpico contro la Roma, in casa Inter tiene banco il ballottaggio in attacco tra Ange-Yoan Bonny e Pio Esposito, giovane attaccante classe 2005 cresciuto nel settore giovanile nerazzurro. Dopo la positiva esperienza con la Nazionale, dove ha mostrato personalità e una notevole maturità tattica, Pio è tornato ad Appiano Gentile con la voglia di guadagnarsi spazio anche in prima squadra. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Cristian Chivu lo stima molto per mentalità e dedizione al lavoro, doti che lo rendono un’alternativa credibile accanto a Lautaro Martinez. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pio Esposito Inter, per Chivu non è il sostituto di Thuram: cosa succede con le coppie in attacco