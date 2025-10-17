Pio Esposito Inter per Chivu non è il sostituto di Thuram | cosa succede con le coppie in attacco
Inter News 24 Pio Esposito Inter, le ultime sull’attaccante nerazzurro dopo il grande inizio di stagione tra Serie A e Champions League. Tutti i dettagli in merito. Alla vigilia della sfida dell’Olimpico contro la Roma, in casa Inter tiene banco il ballottaggio in attacco tra Ange-Yoan Bonny e Pio Esposito, giovane attaccante classe 2005 cresciuto nel settore giovanile nerazzurro. Dopo la positiva esperienza con la Nazionale, dove ha mostrato personalità e una notevole maturità tattica, Pio è tornato ad Appiano Gentile con la voglia di guadagnarsi spazio anche in prima squadra. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Cristian Chivu lo stima molto per mentalità e dedizione al lavoro, doti che lo rendono un’alternativa credibile accanto a Lautaro Martinez. 🔗 Leggi su Internews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Moretto: "L'Inter punta su Esposito, ingaggio sopra il milione: ecco quanto guadagna. Rinnovo? Nessuna trattativa ma..." - X Vai su X
? Inter all'esame Roma: Lautaro e le ali della doppietta ma Chivu deve dosarlo: Bonny e Pio Esposito pronti - facebook.com Vai su Facebook
Inter, la scelta coraggiosa di Chivu: ha preferito Pio Esposito a Hojlund, il clamoroso retroscena di mercato - L'Inter stava per chiudere Hojlund, poi lo stop imposto da Chivu: il retroscena di mercato sulla permanenza di Pio Esposito in nerazzurro, ecco com'è andata. Secondo sport.virgilio.it
L'Inter blinda Pio Esposito, pronto il rinnovo: Chivu lo ha preferito a Hojlund, dalle offerte da 50 milioni rifiutate al nuovo contratto, dettagli e cifre - Dopo i no a offerte milionarie è in arrivo il prolungamento del contratto con ingaggio ritoccato: decisiva la fiducia di Chivu, che lo scelse al posto di Hojlund. msn.com scrive
Stramaccioni su Chivu: "Ha già trasmesso tanto. Pio Esposito? Arma a gara in corso" - L'ex allenatore di Inter, Andrea Stramaccioni, analizza in una intervista a La Gazzetta dello Sport il modo in cui Cristian Chivu si sta imponendo. Secondo tuttomercatoweb.com