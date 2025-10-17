Pio Esposito Inter critiche ed elogi eccessivi? Chivu | La pressione fa parte del gioco ma c’è una cosa che dà troppo fastidio vi spiego

Internews24.com | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Pio Esposito Inter, critiche ed elogi eccessivi? Chivu ha commentato in conferenza stampa pre Roma l’atmosfera attorno al classe 2005. Alla vigilia del match tra Roma e Inter, il tecnico Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa, affrontando diversi temi tra cui l’enorme attenzione mediatica che ha circondato Pio Esposito, il giovane talento dell’ Inter. Chivu ha sottolineato come la pressione faccia parte del gioco, ma ha anche espresso la sua preoccupazione per l’hype eccessivo e i confronti ingiustificati con altri giocatori. HYPE ESAGERATO CON PIO ESPOSITO, QUAL È IL MODO MIGLIORE PER RACCONTARE IL RAGAZZO SECONDO ME? – « Questa è una bella domanda. 🔗 Leggi su Internews24.com

pio esposito inter critiche ed elogi eccessivi chivu la pressione fa parte del gioco ma c8217232 una cosa che d224 troppo fastidio vi spiego

© Internews24.com - Pio Esposito Inter, critiche ed elogi eccessivi? Chivu: «La pressione fa parte del gioco ma c’è una cosa che dà troppo fastidio, vi spiego»

Altre letture consigliate

pio esposito inter criticheSpezia, D’Angelo: “Critiche pesanti a Pio Esposito, nessuno le ricorda ora! Ho combattuto io con l’Inter” - A due giorni dalla sfida contro il Cesena, l’allenatore dello Spezia Luca D'Angelo ha parlato anche di Pio Esposito in conferenza ... Lo riporta msn.com

pio esposito inter criticheConferenza Chivu Roma-Inter: "Su Pio Esposito paragoni senza senso, Gasperini un modello per tutti. L'Inter può arrivare in fondo a ogni competizione" - Inter: "Su Pio Esposito paragoni senza senso, Gasperini un modello per tutti. eurosport.it scrive

pio esposito inter critichePiero Ausilio: “Vi dico quando abbiamo capito che Pio Esposito era già un giocatore da Inter” - Piero Ausilio ha smentito categoricamente il suo addio all'Inter, dove in dirigenza è presente da oltre 20 anni e da più di 10 ai vertici ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Pio Esposito Inter Critiche