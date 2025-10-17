Pini abbattuti in via Matteotti Erano in perfetta salute

L'attacco dei Verdi all'amministrazione comunale di Forlimpopoli è molto duro. "Forlimpopoli merita amministratori capaci di difendere davvero il bene comune – affermano i portavoce di Europa Verde, Denis Derni e Cristina Mengozzi –, di proteggere il verde urbano e di garantire trasparenza e rispetto per l'ambiente e per i cittadini". L'oggetto del contendere è l' abbattimento dei pini su via Matteotti, iniziato lo scorso 9 ottobre con due grandi pini nell'area di fronte ai negozi e proseguito ieri con quelli vicino al condominio. "Entrambe le situazioni avvenuti all'uscita di scuola dei ragazzi – rimarcano i portavoce –, alberi in perfetta salute, che ombreggiavano e abbellivano l'area".

