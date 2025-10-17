Pilarella segna un più 41 per cento E si pensa a un molo da 200 metri

MONTE ARGENTARIO Un molo da 200 metri dal costo di 19 milioni di euro in fondo alla Pilarella. E intanto la banchina fa registrare il +41% sul ricavo degli ormeggi rispetto allo scorso anno. Approvato ieri in giunta il ‘documento di fattibilità delle alternative progettuali’ (Docfap) per la messa in sicurezza della Pilarella. Si tratta di un primo step per quanto previsto dal codice degli appalti. L’allungamento del Moletto, per la precisione, sarebbe di circa 180 metri, formato da nove blocchi di 20 metri l’uno, arrivando a un totale di circa 200 metri totali. Per quanto riguarda gli ormeggi sulla banchina, gestita dall’azienda speciale del Comune Ama dallo scorso anno, la stagione 2025 ha visto un incremento superiore del 41% con 433mila euro di ricavi, mentre quelli del 2024 erano stati di 305mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

