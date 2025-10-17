Pietrucci Pd sul caso Ranucci | La destra semina un clima avvelenato minata la libertà di stampa
Dura presa di posizione del consigliere regionale del Partito democratico Pierpaolo Pietrucci, dopo l’attentato subito dal giornalista Rai Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione d’inchiesta Report. L’esponente dem abruzzese denuncia il clima ostile nei confronti dell’informazione critica. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
