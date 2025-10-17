Arezzo, 17 ottobre 2025 – Sabato 25 ottobre, alle 17.30, il Museo delle Terre Nuove ospiterà una performance teatrale originale e coinvolgente dal titolo “Pietro Leopoldo: l’intervista impossibile”, realizzata dalla compagnia Kanterstrasse. L’evento si inserisce nel programma di iniziative “Rinascita e Progresso”, promosso dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con il Museo delle Terre Nuove e Fondazione MUS.E, con il contributo della Regione Toscana, in occasione dei 260 anni dall’insediamento di Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena come Granduca di Toscana. Ispirandosi al celebre format radiofonico “Le interviste impossibili”, trasmesso dalla Rai negli anni Settanta, la performance darà vita a un dialogo immaginario con Pietro Leopoldo, permettendo al pubblico di riscoprire la figura di un sovrano illuminato che ha lasciato un segno profondo nella storia della Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Pietro Leopoldo, l’intervista impossibile”