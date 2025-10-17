Pietro Leopoldo Gli studiosi lo raccontano
San Marcello Piteglio celebra il Granduca illuminato che soppresse la pena di morte. Il Comune di San Marcello Piteglio commemora i 260 anni dall’insediamento di Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena come Granduca di Toscana (1765-1790) con un ricco calendario di eventi gratuiti tra ottobre e dicembre 2025. Il programma, realizzato con il contributo della Regione Toscana, si apre domani, sabato 18 ottobre alle 16.30 nella Sala Consiliare (nella foto l’assessore Alice Sobrero) con l’incontro "Giangastone Granduca di Toscana ed Anna Maria Luisa Elettrice Palatina, Due Medici Precursori nella Toscana di inizio ‘700", tenuto dallo studioso Marco Passeri. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
Anghiari celebra Pietro Leopoldo: un incontro dedicato al Giardino di Boboli apre il ciclo di eventi Domenica 19 ottobre 2025, ore 17.30 – Auditorium Mascagni, Anghiari - facebook.com Vai su Facebook
Nel 1523 Andrea del Sarto si trova in Mugello per sfuggire alla peste e dipinge per il convento di Luco questa magnifica pala d'altare, oggi a #PalazzoPitti. Pietro Leopoldo di Lorena la compra nel 1782, la espone nella Tribuna degli #Uffizi e lascia alle monac - X Vai su X
Pietro Leopoldo raccontato agli alunni. Il Casentino educa alla storia e ai diritti - Il Casentino, col Comune e il Cred Ecomuseo dell’Unione dei Comuni, celebra i 260 anni dall’ascesa al trono di Pietro Leopoldo di Asburgo - Si legge su lanazione.it
Una festa per Pietro Leopoldo - Colle si prepara a celebrare i 260 anni dall’insediamento di Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena come Granduca di Toscana. Da lanazione.it