Piero De Luca è certo | Il centrosinistra è compatto su Fico

Tempo di lettura: 2 minuti “ Il centrosinistra ha dimostrato capacità amministrativa, riportando la Campania tra le regioni guida d’Italia per crescita economica, sviluppo industriale e occupazionale, superando una fase drammatica di commissariamento. Ora serve una battaglia forte per una ripartizione equa dei fondi sanitari: alla Campania mancano ancora 250 milioni di euro l’anno e circa 15.000 medici. Su queste sfide si costruisce anche un’alternativa nazionale alla destra. E noi siamo tutti compatti sul nostro candidato Governatore Roberto Fico. Così Piero De Luca, deputato e segretario regionale del Partito Democratico, ad Avellino presentazione del libro “ Governare le fragilità ” di Roberto Garofoli e Bernardo Giorgio Mattarella- “ Procediamo con determinazione su un programma unitario, ambizioso, capace di valorizzare quanto conquistato e di porsi obiettivi ancora più sfidanti, affrontando anche questioni inedite come quella dei dazi”, ha aggiunto De Luca – “N egli ultimi dieci anni, in Campania, sono stati raggiunti risultati straordinari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Piero De Luca è certo: “Il centrosinistra è compatto su Fico”

