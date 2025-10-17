Piero Ausilio | Vi dico quando abbiamo capito che Pio Esposito era già un giocatore da Inter

Piero Ausilio ha smentito categoricamente il suo addio all'Inter, dove in dirigenza è presente da oltre 20 anni e da più di 10 ai vertici. Rivelando le scelte che hanno portato a Chivu in panchina e a Pio Esposito in campo: "Grazie a loro siamo rimasti fedeli a noi stessi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

