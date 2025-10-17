Pierina Paganelli legali della famiglia denunciano haters | Parte di una strategia per influenzare processo

I legali dei familiari di Pierina Paganelli hanno denunciato gli haters online, raccogliendo decine di nomi. Secondo gli avvocati, si tratta di una strategia dell'odio per influenzare il processo. La legale Lunedei: "Strategia mediatica che emerge dagli atti di indagine". 🔗 Leggi su Fanpage.it

