Pierina Paganelli decine di hater indagati La figlia | Chi ha ucciso mia mamma è un vigliacco
L’appello di Chiara Saponi in previsione della seconda udienza in Corte d'Assise a Rimini: "Chiediamo solo un po’ di umanità e rispetto”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Ancora un colpo di scena nel giallo sull'omicidio di Pierina Paganelli a Rimini. - facebook.com Vai su Facebook
A due anni dall'omicidio di Pierina Paganelli, per la prima volta in studio a #QuartoGrado il figlio Giuliano - X Vai su X
Pierina Paganelli, legali della famiglia denunciano haters: “Parte di una strategia per influenzare processo” - I legali dei familiari di Pierina Paganelli hanno denunciato gli haters online, raccogliendo decine di nomi. fanpage.it scrive
Caso Pierina: decine di indagati per insulti sui social - Ci sarebbero già decine di indagati a seguito dell'esposto querela contro i cosiddetti "leoni da tastiera" che continuano duramente ad attaccare la famiglia di Pierina Paganelli, la donna di 78 anni a ... Da ansa.it
Pierina, la rabbia dei figli: Valeria denunciata dai Saponi per i commenti offensivi sui social - In attesa che lunedì si tenga la seconda udienza del processo a Dassilva, spuntano diverse querele presentate dalla famiglia della vittima per le "gravi esternazioni" fatte dalla moglie dell’imputato ... msn.com scrive