Pierina la rabbia dei figli Valeria denunciata dai Saponi per i commenti offensivi sui social
Il giallo di Pierina esce ancora dall’aula. Quella della Corte d’Assise di Rimini dove dopo due anni dall’assassinio della Paganelli si è infine aperto un procedimento per omicidio che vede come unico imputato il vicino di casa dell’anziana, Louis Dassilva. Ma le porte del tribunale, che si apriranno per la seconda udienza lunedì prossimo, sembrano non riuscire a tenere a bada tutte le pieghe di un giallo i cui punti oscuri e dubbi ancora infiammano il dibattito pubblico, soprattutto in pagine Facebook dedicate alla cronaca giudiziaria del caso o nei canali YouTube in cui gli utenti si scambiano opinioni, più o meno garbate, sull’omicidio di via del Ciclamino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Omicidio di Pierina, via al processo per Louis Dassilva. I figli della donna: "Vederlo in aula ci provoca rabbia" - Parte oggi il processo a Louis Dassilva, l’unico imputato per il delitto di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa a Rimini il 3 ottobre 2023 nel garage di casa con 29 coltellate. Scrive ilrestodelcarlino.it
Pierina Paganelli/ Valeria: “Manuela Bianchi non la perdonerò mai, senza di lei Louis sarebbe libero” - Valeria Bartolucci a La Vita in diretta per parlare del giallo di Pierina Paganelli ma anche del marito Louis e della rivale Manuela Bianchi E’ iniziato il processo a Louis Dassilva, l’operaio ... ilsussidiario.net scrive
Pierina Paganelli/ Valeria: “Omicidio commesso anche da una mano femminile, dovevano indagarci in 4” - L'omicidio di Pierina Paganelli a Quarto Grado con l'intervista a Valeria Bartolucci: ecco che cosa ha detto parlando con Gianluigi Nuzzi A Quarto Grado, nella puntata di ieri, vi era in studio ... Scrive ilsussidiario.net