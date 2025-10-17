Pierazzi | Prima il programma e poi i candidati
AREZZO A pochi giorni dalle regionali, che in casa Cinque Stelle, pur dentro la coalizione vincente, non sono state un successo, Tommaso Pierazzi volta pagina e guarda al futuro con un obiettivo ben preciso: "Da adesso in poi, serve fare un percorso di avvicinamento alla cittadinanza, che parta da esigenze e punti condivisi". Sguardo già, come per tutti, alle comunali del 2026, una partita a cui ci si prepara facendo tesoro della dura lezione delle urne di domenica e lunedì. "Come alle regionali, a cui ci siamo presentati con 23 punti di programma, anche ad Arezzo vogliamo partire dai contenuti e dal confronto con i cittadini — spiega Pierazzi—. 🔗 Leggi su Lanazione.it
