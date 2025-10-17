Picchiata in strada senza motivo | Prima mi hanno chiesto l’ora poi il colpo al volto

Modena, 17 ottobre 2025 – “Prima mi hanno chiesto l’orario poi, all’improvviso mi hanno aggredito, girandomi il braccio e colpendomi al volto. Credo fossero sotto l’effetto di qualche sostanza ma non cambia la gravità dell’accaduto: sono stata aggredita sotto casa da una coppia di giovani e senza alcun motivo”. E’ sotto choc una giornalista modenese che, intorno alle 19 di martedì sera è stata appunto picchiata lungo la strada da una coppia di sconosciuti: lui forse dell’Est Europa e lei, la fidanzata, una ragazza italiana, minuta. “Stavo tornando a casa dopo aver fatto la spesa. Ero nei pressi della fermata di Gigetto, nella zona di via Scanaroli – racconta la donna – Mentre scaricavo la spesa mi si è avvicinata una coppia: lui portava una bicicletta a mano e lei gli era accanto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Picchiata in strada senza motivo: “Prima mi hanno chiesto l’ora, poi il colpo al volto”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Una 47enne brasiliana è stata brutalmente picchiata e abbandonata in strada. I carabinieri hanno fermato due sospettati - facebook.com Vai su Facebook

Picchiata dal compagno davanti alla figlia, 38enne soccorsa dai passanti in strada https://ift.tt/nKJd0AU - X Vai su X

Trascinata in caserma senza motivo, picchiata e denunciata - Maya ha diciannove anni e il suo volto è deturpato da un grosso ematoma intorno all’occhio destro. Riporta ilmanifesto.it

Picchiata, stuprata e rapinata mentre rincasa dal lavoro, è grave - Violenza choc a Sondrio, fermato un giovane originario del Mali Aggredito a colpi di machete in strada: è grave. Lo riporta msn.com