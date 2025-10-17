Picchia la moglie mentre allatta il figlioletto 20enne arrestato in flagranza dai carabinieri a Melfi

Il giovane, probabilmente sotto l’effetto di sostanze alcoliche, si era scagliato conto la consorte per futili motivi nelle prime ore del mattino, intorno alle 5, mentre questa si era svegliata per allattare il piccolo. La vittima ha raccontato che l’aggressione era solo l’ultimo episodio di una serie di condotte analoghe. 🔗 Leggi su Fanpage.it

