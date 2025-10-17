Picchia la moglie mentre allatta il figlioletto 20enne arrestato in flagranza dai carabinieri a Melfi

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giovane, probabilmente sotto l’effetto di sostanze alcoliche, si era scagliato conto la consorte per futili motivi nelle prime ore del mattino, intorno alle 5, mentre questa si era svegliata per allattare il piccolo. La vittima ha raccontato che l’aggressione era solo l’ultimo episodio di una serie di condotte analoghe. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

picchia moglie mentre allattaPicchia la moglie mentre sta allattando, arrestato 20enne - Accusato di aver picchiato in diverse occasioni la moglie, in un caso anche mentre stava allattando il figlio neonato, un giovane di circa 20 anni è stato arrestato in flagranza di reato nel Vulture- Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Picchia Moglie Mentre Allatta