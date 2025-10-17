Piazza San Pietro Papa Leone risponde a un padre che ha perso il figlio Rimanere sempre connessi con il Signore la morte non ha mai l’ultima parola

Il grido silenzioso di Francesco, padre di Domenico Maria, morto a 13 anni per una malattia improvvisa che cerca conforto nella Chiesa trova risposta nelle parole del Santo Padre Papa Leone XIV risponde ai lettori di Piazza San Pietro, il magazine edito dalla Basilica Vaticana, diretto da Pad. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

