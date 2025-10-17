Piazza San Pietro Papa Leone risponde a un padre che ha perso il figlio Rimanere sempre connessi con il Signore la morte non ha mai l’ultima parola
Il grido silenzioso di Francesco, padre di Domenico Maria, morto a 13 anni per una malattia improvvisa che cerca conforto nella Chiesa trova risposta nelle parole del Santo Padre Papa Leone XIV risponde ai lettori di Piazza San Pietro, il magazine edito dalla Basilica Vaticana, diretto da Pad. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Approfondisci con queste news
Notiziario flash del 15 ottobre 2025 Cavallo morto sulla circonvallazione: era di una scuderia regolare Corse clandestine di cavalli sulla Mareneve, due scuderie nei guai San Berillo, al via il restyling di Piazza Pietro Lupo e Majorana Tutte le notizie - facebook.com Vai su Facebook
Via alla riqualificazione di piazza Pietro Lupo: l'ex palestra sarà demolita, al suo posto un nuovo spazio urbano https://ift.tt/h1amdpc https://ift.tt/BWt1Klh - X Vai su X
Papa: udienza, folla straordinaria in San Pietro - Sono 60mila i fedeli presenti oggi all’udienza generale con Papa Leone XIV, tra piazza San Pietro e via della Conciliazione. Lo riporta toscanaoggi.it
Per il Papa 60mila fedeli in piazza - A bordo della papamobile ha così deciso di allungare il suo giro fuori da Piazza San Pietro per salutare la folla. rainews.it scrive
L'Udienza Generale del Papa a Roma: 60.000 Partecipanti Affollano la Città Eterna - 000 fedeli in Vaticano, creando un'atmosfera di spiritualità e comunità unica. notizie.it scrive