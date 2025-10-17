Piantedosi | massima protezione a Ranucci
10.02 "Ho dato mandato di rafforzare al massimo la protezione" di Ranucci: lo annuncia il ministro dell'Interno dopo l' esplosione che nella notte ha distrutto le auto del giornalista e della figlia, davanti alla loro casa a Pomezia, Roma. Piantedosi assicura "il massimo impegno delle forze di Polizia per accertare rapidamente gli autori" del gesto "vigliacco e gravissimo, che rappresenta un attacco non solo alla persona, ma alla libertà di stampa e ai valori fondamentali della nostra democrazia". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
