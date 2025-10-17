Piante da paura! | Laboratorio creativo di Halloween all' Orto botanico

Pisatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In attesa della notte più tenebrosa dell’anno trascorrete un pomeriggio spaventoso all'Orto Botanico tra spine dilanianti, veleni potenti, odori nauseabondi, liquidi corrosivi, pigne distruttive e altre stranezze che rendono le piante “mostruose”"Piante da paura!"Orto e Museo Botanico30 ottobre. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Quando le piante fanno paura - Nei laboratori botanici e nei vivai descritti al cinema da film horror e thriller non è improbabile incontrare strane specie dotate di una notevole sensibilità, che spesso causano seri problemi a chi ... Si legge su wired.it

Le piante nel tetrapak del latte, nel Regno Unito "Plantober" invita a riusare i contenitori in modo creativo - Le iniziative pensate per sensibilizzare i cittadini, però, non sono mai abbastanza: l’ultima arriva dal Regno Unito, dove ... gamberorosso.it scrive

Padova, il laboratorio che cerca il segreto dell'alfabeto verde: «Le piante? Parlano tra loro e con gli animali» - Pur non avendo un «cervello», un sistema nervoso centrale, riescono a inviare ed a percepire molecole volatili contenenti un alfabeto chimico. Segnala corrieredelveneto.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Piante Paura Laboratorio Creativo