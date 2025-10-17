‘Piano strutturale? No grazie’ Italia Nostra sulle barricate In un dossier la bocciatura
L’associazione Italia Nostra, sezione della Versilia, sale sulle barricate e assume una posizione critica nei confronti del piano strutturale della giunta di Giorgio Del Ghingaro e lo fa presentando undici pagine di osservazioni generali indirizzate al primo cittadino e alla giunta. I vertici dell’associazione, Antonio Dalle Mura, presidente, Adolfo Lippi, presidente onorario, Claudio Grandi, vicepresidente, Silvio Bertoldi, consigliere, si sono dati appuntamento ieri mattina in Passeggiata, in uno dei luoghi simbolo di Viareggio, il Gran Caffè Margherita, per raccontare ai cittadini cosa non gradiscono del piano strutturale: "Che cambia l’immagine della città per alcuni decenni a venire", hanno sottolineato in coro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
