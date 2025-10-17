Piano per l’ex San Giuseppe No barriere architettoniche

Lanazione.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex Ospedale San Giuseppe a barriere architettoniche zero. Mentre una parte, già pronta, del complesso sta per ospitare la grande mostra d’arte sul Novecento empolese, per altri settori al piano terreno - nel contesto dei lavori di riqualificazione dell’immobile - è stato appena approvato dal Comune di Empoli il progetto di completo abbattimento delle barriere architettoniche, di modo da rendere più agevole la fruizione da parte di coloro che hanno difficoltà a muoversi. La spesa dovrebbe aggirarsi sui 70mila euro, che vanno ad aggiungersi al notevole sforzo economico in atto per restituire alla città l’ex presidio sanitario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

piano per l8217ex san giuseppe no barriere architettoniche

© Lanazione.it - Piano per l’ex San Giuseppe. No barriere architettoniche

Argomenti simili trattati di recente

Tagli al San Giuseppe Fino a 76 letti in meno e sale operatorie chiuse col piano estivo dell’Asl - Per la stagione delle ferie 2023 la rimodulazione annunciata vede la ... lanazione.it scrive

Vertice in municipio per predisporre il piano di San Giuseppe - Il piano di azione scatta con largo anticipo sul calendario. Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Piano L8217ex San Giuseppe