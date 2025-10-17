Piano per l’ex San Giuseppe No barriere architettoniche

L’ex Ospedale San Giuseppe a barriere architettoniche zero. Mentre una parte, già pronta, del complesso sta per ospitare la grande mostra d’arte sul Novecento empolese, per altri settori al piano terreno - nel contesto dei lavori di riqualificazione dell’immobile - è stato appena approvato dal Comune di Empoli il progetto di completo abbattimento delle barriere architettoniche, di modo da rendere più agevole la fruizione da parte di coloro che hanno difficoltà a muoversi. La spesa dovrebbe aggirarsi sui 70mila euro, che vanno ad aggiungersi al notevole sforzo economico in atto per restituire alla città l’ex presidio sanitario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

