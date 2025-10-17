Piano pandemico la verità di Guerra ai pm E spunta il documento che smentisce l' esecutivo

Il Piano pandemico del 2006 non era aggiornato ma poteva essere comunque applicato in pandemia? Oggi si è svolta l’udienza preliminare nel procedimento contro gli ex dirigenti del ministero della Salute Ranieri Guerra ( link ), Giuseppe Ruocco, Francesco Maraglino e Maria Grazia Pompa, accusati di omissione e rifiuto di atti d’ufficio, in concorso tra loro, proprio per il mancato aggiornamento del Piano. La discussione sull’ammissibilità delle parti civili (tra cui l’associazione dei familiari delle vittime della Bergamasca) è stata rinviata al 24 marzo 2026 per l’indisponibilità di Maraglino (ricoverato per gravi motivi di salute dal 19 settembre), ma in aula non sono mancati i colpi di scena: l’ex numero due Oms Guerra ( link ), direttore generale della Prevenzione con il ministro Beatrice Lorenzin fino al 2017, ha chiesto formalmente la cross examination – un interrogatorio con trascrizione integrale – per fornire la propria versione dei fatti relativi alla gestione della pandemia e alla mancata revisione del Piano pandemico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

