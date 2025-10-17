Piano operativo Manni chiede lumi | A che punto siamo?

FOLLONICA Il consigliere comunale Giacomo Manni (Gruppo Misto) ha presentato un’interrogazione al sindaco e alla sua giunta per chiedere chiarezza sullo stato del Piano Operativo Comunale. "Dopo le elezioni amministrative del 2024 — spiega il consigliere Manni — era lecito attendersi un indirizzo chiaro sull’avanzamento del Piano Operativo, ma ad oggi non è stata fornita alcuna informazione né sui contenuti, né sulle tempistiche. In città cresce l’attesa su un tema strategico, mentre permane un silenzio istituzionale che rischia di alimentare incertezza". Il consigliere ricorda che il Piano Operativo non è solo un semplice documento tecnico, ma serve a definire chiaramente le scelte politiche dell’amministrazione su questioni prioritarie come il diritto alla casa, la rigenerazione urbana e lo sviluppo produttivo del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

