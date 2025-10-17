Riparte il piano di recupero di Salterio. Si è chiusa con un accordo transattivo una complessa vicenda che si trascinava da oltre un decennio: il contenzioso e l’ esecuzione immobiliare relativi alla Convenzione per il Piano di Recupero "Salterio" del 2011. Grazie all’approvazione dell’accordo con la società "Il Loghetto S.r.l." il Comune ha rinunciato all’azione esecutiva immobiliare pendente avanti il Tribunale di Pavia, in cambio del versamento, avvenuto martedì 14 ottobre, di 1.550.000 euro nelle casse comunali. "Si chiude una vicenda - sottolinea la sindaca Sonia Belloli - che si trascina dal 2011. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Piano di recupero dell’area Salterio. C’è l’accordo, si riparte dopo 14 anni