Piano di pace per Gaza Landini senza freni attacca Meloni | Cortigiana di Trump la replica della premier | Obnubilato da rancore montante

L’espressione di Landini ha subito sollevato un’ondata di reazioni, compresa quella del conduttore Giovanni Floris, che ha osservato come “cortigiana verrà ripreso perché è un termine in qualche modo sessista” Si infiamma lo scontro politico, nato dal dibattito sul presunto “piano di pace” pe. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - “Piano di pace” per Gaza, Landini senza freni attacca Meloni: “Cortigiana di Trump”, la replica della premier: “Obnubilato da rancore montante”

