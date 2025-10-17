Piano di dimensionamento FLC CGIL Catania | ' Tagli alla scuola senza precedenti'

Catania affronta tagli alla scuola senza precedenti. Il nuovo piano di dimensionamento scolastico ha portato alla soppressione di 19 istituti e alla perdita di oltre 110 cattedre. Questa drastica riduzione solleva un serio allarme sul futuro dell'istruzione e sull'aumento della dispersione scolastica, in una delle aree più critiche d'Italia che registra già un tasso del 25%.L'impatto del dimensionamento scolastico a CataniaIl piano di riorganizzazione della rete scolastica per il triennio 2023-2025 ha avuto conseguenze particolarmente severe per Catania e la sua provincia. La soppressione di 19 istituzioni scolastiche rappresenta un taglio molto più consistente rispetto ad altre province siciliane. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

