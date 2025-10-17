Piano di dimensionamento FLC CGIL Catania | ' Tagli alla scuola senza precedenti'
Catania affronta tagli alla scuola senza precedenti. Il nuovo piano di dimensionamento scolastico ha portato alla soppressione di 19 istituti e alla perdita di oltre 110 cattedre. Questa drastica riduzione solleva un serio allarme sul futuro dell'istruzione e sull'aumento della dispersione scolastica, in una delle aree più critiche d'Italia che registra già un tasso del 25%.L'impatto del dimensionamento scolastico a CataniaIl piano di riorganizzazione della rete scolastica per il triennio 2023-2025 ha avuto conseguenze particolarmente severe per Catania e la sua provincia. La soppressione di 19 istituzioni scolastiche rappresenta un taglio molto più consistente rispetto ad altre province siciliane. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
News recenti che potrebbero piacerti
Rete scolastica Teramo: ok al Piano 2026/27, novità per il Grue TERAMO - Ieri pomeriggio la Conferenza provinciale di organizzazione della rete scolastica ha approvato il Piano di dimensionamento per l’anno 2026/... Articolo: https://www.abruzzonews.eu/ret - facebook.com Vai su Facebook
Piano di dimensionamento svuota le scuole di Catania: 19 istituti in meno, 110 cattedre tagliate e dispersione al 25% - I sindacati avvertono che, nonostante i fondi PNRR, il dimensionamento mette a rischio il diritto allo studio e alimenta la dispersione scolastica. lasicilia.it scrive
Flc Cgil su dimensionamento, parziale retromarcia Regione - Nella giornata di ieri la Giunta regionale ha approvato la proposta di piano di Dimensionamento Scolastico presentata dall'assessore Piero Quaresimale. Lo riporta ansa.it
Sardegna, addio a 45 autonomie scolastiche: sindaci e Cgil contro il piano della Regione - Levata di scudi contro il piano di dimensionamento scolastico approvato lo scorso 22 dicembre dalla Giunta regionale. Come scrive unionesarda.it