Piano City Napoli weekend di chiusura con tanti generi musicali

Il weekend di Piano City Napoli 2025 si chiude con una esplosione di appuntamenti. Sabato 18 ottobre sono previsti due main concert: nella Chiesa di Santa Maria La Nova (ore 21) Recital di Jean-Marc Luisada elegante pianista francese di origini tunisine che regalerà al pubblico napoletano un. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

