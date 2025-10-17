Piano cervi tra daini faggi e taichi | uno dei più classici percorsi delle Madonie

Itinerario: Portella Colla, Piano Cervi, Piano della Giumenta, Mirabilice, Piano Cervi, Portella Colla.Natura del sentiero: strada forestale, sentiero.Classificazione: E (escursionistico)Difficoltà: medioimpegnativoEtà minima consigliata: 12 anniLunghezza totale percorso: 9 kmQuota minima: 1388. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

