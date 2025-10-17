L’occhio del padrone ingrassa il cavallo. E forse salva l’ area Lebole. È l’occhio di Patrizio Bertelli, che per natura non lascia mai nulla al caso. E non ha resistito alla tentazione di fare un brevissimo sopralluogo nella Lebole che verrà. Non si accontenta del suo occhio, per quanto acutissimo. Scatena l’occhio tecnologico: i droni sorvolano in tempo reale gli stabilimenti che hanno scritto la storia della città. Un ronzio insistente, una zanzara del terzo millennio che scava tra le rughe dell’area degradata. Rughe o forse crepe, che poi sono quelle dalle quali passa la luce. Ed è la luce del futuro, quella più penetrabile dai droni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pianeta Bertelli, la scossa a gennaio. L’area Lebole vigilata dai droni